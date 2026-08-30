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80 автоголов в пользу «МЮ» – новый рекорд АПЛ. Манкунианцы обошли «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» стал рекордсменом АПЛ по автоголам в свою пользу. Во 2-м туре Премьер-лиги «МЮ» обыграл « Ипсвич » со счетом 5:2.

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