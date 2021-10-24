gorod55

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Пьяный за рулем. Взрослая омичка и двое девочек пострадали в аварии

Пьяный за рулем. Взрослая омичка и двое девочек пострадали в аварии

Об инциденте сообщили в 18:40. Правоохранителями предварительно установлено, что 37-летний водитель «Daewoo Nexia» ехал по улице 22 Партсъезда со стороны 4-й Челюскинцев и в районе дома № 57 при повороте налево не уступил дорогу другому авто.

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