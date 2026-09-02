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МОСИНФОРМ

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Набор на третий поток флагманских образовательных треков для технологических компаний открылся в «Технограде»

Набор на третий поток флагманских образовательных треков для технологических компаний открылся в «Технограде»

Московские технологические компании могут направить сотрудников на бесплатное обучение в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».

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