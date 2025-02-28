В Красноярском крае перед судом предстанет бывший начальник жилищного отдела Управления городского хозяйства по обвинению в превышении должностных полномочий при отчуждении квартир, принадлежащих сиротам

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника жилищного отдела МКУ «Управление городского хозяйства».
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