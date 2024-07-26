Водителей сделали беспомощными — кто виноват?

Написать эту статью меня побудила критика достоинств техники, созданной, скажем, полвека назад. Между тем, при ближайшем рассмотрении, легко понять, что кое в чем машины жигулевской эпохи даже превосходили современные полуавтомобили-полукомпьютеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии