Водителей сделали беспомощными — кто виноват?

Написать эту статью меня побудила критика достоинств техники, созданной, скажем, полвека назад. Между тем, при ближайшем рассмотрении, легко понять, что кое в чем машины жигулевской эпохи даже превосходили современные полуавтомобили-полукомпьютеры.