Футболист "Флуминенсе" Фелипе Мело назвал Мбаппе глупцом

Полузащитник бразильского "Флуминенсе" Фелипе Мело раскритиковал форварда французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе за его слова о том, что футбол в Южной Америке не так хорошо развит, как в Европе, передает TNT Sports.
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