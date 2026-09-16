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Пеллегрини призвал ЕС искать дипломатическое решение конфликта на Украине

Пеллегрини призвал ЕС искать дипломатическое решение конфликта на Украине

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Евросоюзу необходимо изменить подход к украинскому конфликту и сосредоточиться на поиске мирного урегулирования.

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