"Держитесь от них подальше": Вернувшийся с Украины британец раскрыл, как живётся наёмникам в ВСУ

САША ЛЕПАЕВ

и почему страны нато еще не подвергаются бомбежки. раз солдаты нато здесь воюют значит запад напал на Россию и чего ждете. ведь третья отечественная уже началась. так что нужно уже уничтожать страны запада как и говорил главнокомандующий. или ждете массового вторжения тогда будет позно.. а разводить руками и чего то выжидать пока что то изменница не стоит..или думаете выборы в америке что то изменят. думаю как бы хуже не бы ло.