Украинская армия выдыхается, и у многих солдат упал боевой дух. Солдаты массово сдаются в плен русским войскам.
"Держитесь от них подальше": Вернувшийся с Украины британец раскрыл, как живётся наёмникам в ВСУ
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены
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1 час.
САША ЛЕПАЕВ
и почему страны нато еще не подвергаются бомбежки. раз солдаты нато здесь воюют значит запад напал на Россию и чего ждете. ведь третья отечественная уже началась. так что нужно уже уничтожать страны запада как и говорил главнокомандующий. или ждете массового вторжения тогда будет позно.. а разводить руками и чего то выжидать пока что то изменница не стоит..или думаете выборы в америке что то изменят. думаю как бы хуже не бы ло.
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1 час.
Александр Сермяжко
Центры принятия решений известны... Чего ждём?😀😱😅
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5 мин.
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