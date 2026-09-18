Вредные советы или как нельзя работать с доверителями/клиентами/работодателями

Вредные советыили как нельзя работать с доверителями/клиентами/работодателями⛔️Коллеги, добрый день!Вчера у меня состоялась встреча с потенциальным доверителем, который рассказывал не только предысторию своего судебного дела, которое длится полтора года (он ответчик по иску на 22 млн рублей), но и долго и эмоционально описывал, почему он хочет поменять представителя.