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MeMo-Logic

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Вредные советы или как нельзя работать с доверителями/клиентами/работодателями

Вредные советыили как нельзя работать с доверителями/клиентами/работодателями⛔️Коллеги, добрый день!Вчера у меня состоялась встреча с потенциальным доверителем, который рассказывал не только предысторию своего судебного дела, которое длится полтора года (он ответчик по иску на 22 млн рублей), но и долго и эмоционально описывал, почему он хочет поменять представителя.

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