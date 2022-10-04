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Терапевт Водовозов посоветовал запивать обезболивающие кофе

Терапевт Водовозов посоветовал запивать обезболивающие кофе

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС, другими словами, лекарства, которые обладают жаропонижающим, обезболивающим и противовоспалительным эффектом.

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