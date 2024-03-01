В Чите состоятся ярмарки выходного дня 2 марта

Администрация Читы анонсировала две ярмарки выходного дня во второй день весны, 2 марта.В своем Telegram-канале мэрия сообщила, что в ближайшие дни в столице Забайкальского края состоится два таких мероприятия.
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