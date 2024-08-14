«Аргументы добрых дел»: фонд для волонтеров и благотворителей

Благотворительный фонд «АРГУМЕНТЫ ДОБРЫХ ДЕЛ УРАЛА» активно оказывает помощь участникам специальной военной операции, семьям погибших, сиротам, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и многодетным малоимущим семьям, а также гражданам новых регионов России.
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