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«Аргументы добрых дел»: фонд для волонтеров и благотворителей

«Аргументы добрых дел»: фонд для волонтеров и благотворителей

Благотворительный фонд «АРГУМЕНТЫ ДОБРЫХ ДЕЛ УРАЛА» активно оказывает помощь участникам специальной военной операции, семьям погибших, сиротам, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и многодетным малоимущим семьям, а также гражданам новых регионов России.

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