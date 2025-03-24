Всех заставят курить? Эксперты оценили возможность прибавки к отпуску за отказ от табака

Социальный психолог заявил amic.ru, что работодатели не придут в восторг от поблажек некурящим и могут предпочесть курильщиков Инициатива награждать некурящих граждан дополнительной неделей к оплачиваемому отпуску может вызвать ряд негативных последствий, например, к дискриминации при приеме на работу отказывающихся от табака и обману со стороны работников, заявил amic.
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