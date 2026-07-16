Продюсер Цыганов призвал «понять и простить» Лепса после его слов о трудной жизни россиян с зарплатой 300 тысяч рублей

Артист удивился, как на такие деньги люди обеспечивают себя и детей, но заметил, что богатство — понятие относительноеПевец Григорий Лепс заявил, что большинство жителей России тратят на повседневные нужды в месяц 200-300 тысяч рублей.
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