В Самарской области предотвращено хищение более 500 тысяч рублей у 83-летней местной жительницы

В начале текущего года на телефон 83-летней жительницы Тольятти поступила серия звонков от неизвестных, представлявшихся сотрудниками кредитного учреждения, которые сообщили ей о якобы существующей угрозе хищения ее денежных средств.
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