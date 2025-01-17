Самые необычные райдеры российских звёзд

Странные райдеры отечественных знаменитостей давно стали предметом для пересудов. Некоторые требования артистов удивляют и смешат, другие вызывают возмущение и заставляют задуматься – насколько безобидна «звездная болезнь»? Впрочем, не все российские певцы, актеры и юмористы требуют невозможного: многие пункты райдеров вполне понятны и оправданы.