Самые необычные райдеры российских звёзд

Странные райдеры отечественных знаменитостей давно стали предметом для пересудов. Некоторые требования артистов удивляют и смешат, другие вызывают возмущение и заставляют задуматься – насколько безобидна «звездная болезнь»? Впрочем, не все российские певцы, актеры и юмористы требуют невозможного: многие пункты райдеров вполне понятны и оправданы.
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