Как правильно бороться с сорняками на огороде

Каждый огородник рано или поздно сталкивается с проблемой сорняков на своем участке. Эти назойливые растения не только портят внешний вид грядок, но и активно конкурируют с культурными растениями за питание, влагу и солнечный свет.
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