Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушение прав мигрантов

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении ответственности для сотрудников паспортно-визового и многофункционального миграционного центров за нарушения прав иностранцев.
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