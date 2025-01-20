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Парламентская газета

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Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушение прав мигрантов

Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушение прав мигрантов

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении ответственности для сотрудников паспортно-визового и многофункционального миграционного центров за нарушения прав иностранцев.

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