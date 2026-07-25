Trump Orders Signs Outside Smithsonian Museum To Warn Of Inaccurate Exhibits Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, President Donald Trump issued an executive order on July 24 directing signs to be placed outside one of the Smithsonian Institution’s history museums warning visitors that some exhibits contain inaccurate information.
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