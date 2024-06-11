Дом по программе реновации построят возле станции метро «Кузьминки»

Многоквартирный дом по программе реновации появится на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.