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Медведев заявил о необходимости актов возмездия против ключевых фигур украинского режима вне зависимости от мест их нахождения

Медведев заявил о необходимости актов возмездия против ключевых фигур украинского режима вне зависимости от мест их нахождения

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с заявлением о необходимости актов возмездия против ключевых фигур украинского режима вне зависимости от мест их нахождения.

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