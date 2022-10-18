Посол РФ в Германии назвал попыткой скрыть истину отказ привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Отказ от привлечения российских специалистов к расследованию аварии на «Северных потоках» в Балтийском море будет расцениваться как стремление скрыть истинные причины инцидента, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.
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