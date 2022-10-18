Военное обозрение

3 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила смирнова
    Ну и морду наел Арестович, он откуда свои перлы выдает, из бункера с зеленей вещает, "стратег"обдолбанныйАрестович: Россия...
  • Леонид Никоноров
    А кто её будет спрашивать ? " Поздно , Лиза , пить " Боржоми " ... " !Лиз Трасс категор...
  • Виталий Цуканов
    Амеропалачи в открытую топором всем угрожают! Пидоры!Вышедшие из ядерн...

Посол РФ в Германии назвал попыткой скрыть истину отказ привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Посол РФ в Германии назвал попыткой скрыть истину отказ привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Отказ от привлечения российских специалистов к расследованию аварии на «Северных потоках» в Балтийском море будет расцениваться как стремление скрыть истинные причины инцидента, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх