Daily Mail: покраснения на носу и щеках у взрослых могут быть признаками розацеа

Британский врач-терапевт Мартин Скурр рассказалрассказал Daily Mail, что появление покраснений и воспалений на носу и щеках во взрослом возрасте может быть вызвано розацеа - часто встречающимся хроническим заболеванием кожи.
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