Нацполиция Украины пригрозила повестками желающим прогуляться на Новый год

Заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский предупредил, что во время комендантского часа на Новый год правоохранители страны будут задерживать гуляющих на улицах.
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