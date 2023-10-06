Покушение на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)

Однако Шольц сегодня редко смеётся, а только скромно улыбается, опасаясь, что и ему могут тоже прописать иглотерапию!

Samarium

Есть разумные люди и на западе, не все там такие ублюдки, как этот фашист шольц и бывшая комсомолка меркель....