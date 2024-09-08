Адвокат Моргенштерна надеется, что неприязнь Бастрыкина к нему не отразится на деле

Адвокат российского рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал в Telegram-канале сообщение Следственного комитета о том, что музыканта могут объявить в розыск в связи с уголовным делом по статье об уклонении от обязательств иноагента.
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