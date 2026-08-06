«Держать любой ценой»: в Киеве указали на ключевые ошибки Генштаба ВСУ Люди, которые стоят во главе украинской армии, очень далеки от реалий войны.
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«Держать любой ценой»: в Киеве указали на ключевые ошибки Генштаба ВСУ Люди, которые стоят во главе украинской армии, очень далеки от реалий войны.
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