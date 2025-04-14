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День Казанской иконы Божией Матери в 2025 году. Когда почитают православную святыню?

День Казанской иконы Божией Матери в 2025 году. Когда почитают православную святыню?

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России. Особое отношение выражается, помимо прочего, в том, что праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы отмечается дважды в году — осенью и в середине лета.

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