День Казанской иконы Божией Матери в 2025 году. Когда почитают православную святыню?

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России. Особое отношение выражается, помимо прочего, в том, что праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы отмечается дважды в году — осенью и в середине лета.
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