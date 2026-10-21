На улице Коминтерна в Туле начались работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. Масштабное обновление трамвайной инфраструктуры проводится по поручению главы администрации города Ильи Беспалова.
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