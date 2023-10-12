"С годовщиной северных потоков, Прибалтика". Газопровод Финляндии и Эстонии вдруг прохудился

Генсек НАТО угрожает за газопровод Снова наверное "Украинский след"?Йенс Столтенберг заявил, что, в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет "решительным и единым"Я не пойму,это Йенс так угрожает Лондон бомбить? Или снова "украинский след" и генсек так угрожает Киеву? Сдается мне что сейчас узнаем что это укры в плавь добрались и совершили очередной теракт.