Генсек НАТО угрожает за газопровод Снова наверное "Украинский след"?Йенс Столтенберг заявил, что, в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет "решительным и единым"Я не пойму,это Йенс так угрожает Лондон бомбить? Или снова "украинский след" и генсек так угрожает Киеву? Сдается мне что сейчас узнаем что это укры в плавь добрались и совершили очередной теракт.
"С годовщиной северных потоков, Прибалтика". Газопровод Финляндии и Эстонии вдруг прохудился
Комментарии
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Вера
Владимира Владимировича с Днем Рождения поздравили, небольшим таким БУМОМ)))))
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9 час.
Анатолий Рябенко
Что за несерьёзный подход к такому катастрофическому факту. Издеваетесь , господа! А каково США снова стать фигурантом международного терроризма?
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9 час.
Людмила Свириденко
Неизвестное судно под неизвестным флагом, прямо таки "Летучий голландец" какой-то! А, главное, теперь никто не застрахован от аварий трубопроводов на дне морском! Интересно-то как!
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7 час.
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