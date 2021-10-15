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В Херсонской области ввели красную зону карантина

В Херсонской области ввели красную зону карантина

Херсонская область перешла в "красную" зону карантина. Это первый в Украине регион, начиная с весны, в котором вернули строгие карантинные ограничения, сообщили в Минздраве.

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