Комитет Госдумы не поддержал законопроект о лишении гражданства по рождению

Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал Госдуме отклонить законопроект сенаторов о прекращении гражданства России, полученного по праву рождения, за преступления в сфере нацбезопасности.
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