В РФ определят единое время запрета на шум дома

Доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября, выяснили «Известия». Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.
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