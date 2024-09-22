8 упражнений для укрепления поясницы

Интенсивность упражнений для укрепления поясницы должна соответствовать нашим возможностям… Сидячий образ жизни, долгие часы, проведенные за письменным столом, приводят к тому, что наша спина испытывает большую нагрузку.
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