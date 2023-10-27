Юрист Гукова: покупать квартиру на начальной стадии стройки рискованно

Оптимального периода для покупки квартиры с точки зрения этапов строительства нет: стоимость квартиры на нулевом этапе строительства будет значительно ниже, при этом покупка уже готового жилья может избежать всех рисков столкновения с недобросовестным застройщиком.
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