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Юрист Гукова: покупать квартиру на начальной стадии стройки рискованно

Юрист Гукова: покупать квартиру на начальной стадии стройки рискованно

Оптимального периода для покупки квартиры с точки зрения этапов строительства нет: стоимость квартиры на нулевом этапе строительства будет значительно ниже, при этом покупка уже готового жилья может избежать всех рисков столкновения с недобросовестным застройщиком.

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