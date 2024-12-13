17 декабря — пресс-конференция «Безопасные праздники: профилактика пожаров в Новый год»

фото: РИА Новости/Алексей Даничев Во вторник, 17 декабря 2024 года, в 11:00 состоится пресс-конференция Главного управления МЧС России по городу Москве на тему: «Безопасные праздники: профилактика пожаров в Новый год».
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