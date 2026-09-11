Минфин занял триллион после долгой паузы

Минфин разместил на аукционе 2 сентября облигации федерального займа на 1 трлн рублей при спросе 1,425 трлн рублей.
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