Сергей Собянин рассказал о фестивале "Лето в Москве. Сады и цветы"

Ландшафтный фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы", который стал настоящим произведением искусства. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году фестиваль вышел далеко за рамки традиционных площадок, охватив многие центральные улицы и площади города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии