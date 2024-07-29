Сергей Собянин рассказал о фестивале "Лето в Москве. Сады и цветы"

Ландшафтный фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы", который стал настоящим произведением искусства. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году фестиваль вышел далеко за рамки традиционных площадок, охватив многие центральные улицы и площади города.