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Андреа Кими Антонелли поел пасты из кубка за победу на Гран При Италии

Андреа Кими Антонелли поел пасты из кубка за победу на Гран При Италии

СоцсетиПилот Mercedes-AMG Кими Антонелли не просто выиграл домашний Гран При Италии, стартовав с 19-го места, — по ходу гонки он установил рекорд Формулы 1 по количеству обгонов.

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