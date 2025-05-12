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Президент Абхазии назвал атаки украинских БПЛА на РФ государственным терроризмом

Президент Абхазии назвал атаки украинских БПЛА на РФ государственным терроризмом

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по российским территориям в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма, однако попытки украинских властей сорвать празднования 9 Мая для миллионов людей были обречены на провал.

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