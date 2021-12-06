Происшествия

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Полицейские провели цикл бесед по профилактике экстремизма в школах Ханкайского округа Приморья

В Приморье сотрудники ОМВД России по Ханкайскому округу провели с учащимися образовательных учреждений профилактические беседы на тему экстремизма и терроризма в целях предупреждения и пресечения подобных правонарушений.

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