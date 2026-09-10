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Царьград

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Спикер Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп "никогда не спит"

Спикер Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп "никогда не спит"

На съезде республиканцев в Далласе спикер палаты представителей США Майк Джонсон и министр финансов Скотт Бессент выразили обеспокоенность тем, что президент Дональд Трамп отказывается от сна, работая круглосуточно.

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