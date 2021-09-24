Заноза

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Александр Роджерс: Почему России нужна новая социалистическая партия

Александр Роджерс: Почему России нужна новая социалистическая партия

  Вчера проигравшие выборы нетоварищи типа Рашкина собрали митинг протеста, требуя непризнания результатов выборов.

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Елена Костина
А я скажу, что выборы были честные. Во всяком случае у нас. И административный ресурс задействовали: голосуй правильно. И 17.09 проголосовать обязали и отзвониться. И мы проголосовали. И отзвонились. И у нас победил КПРФ. Традиционно. Никто ничего не подтасовывал, не пересчитывал. Как вышло, так вышло. Кто-то возрадовался, что, мол, теперь главу республики снимут. И ничего подобного. В российских новостях показали как наш глава с Путиным встретился, и тот нашему сказал, что надо решать вопросы о жилье, дорогах и прочем, что несколько проектов запускаются, это большие деньги, и надо вовремя заявиться. И никго не снимут. Ибо наш провал доказательсво честности.

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