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Олимпийский чемпион назвал Загитову не лучшим примером для подражания

Олимпийский чемпион назвал Загитову не лучшим примером для подражания

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на сообщения о штрафах фигуристки Алины Загитовой за нарушения ПДД .

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