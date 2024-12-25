Как правильно выбрать ботинки для сноуборда?

Собрали актуальные модели. О том, как правильно выбрать ботинки для сноубординга, какие модели актуальны в новом сезоне и как ухаживать за обувью, чтобы она не испортилась раньше срока, рассказали опытные сноубордисты и тренеры.
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