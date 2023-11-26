Бобруйские парламентарии приняли участие в межрегиональном слете молодых парламентариев в городе Могилеве.

Сегодня на базе МГУ имени А.А. Кулешова прошел межрегиональный слёт молодых парламентариев.Почетными гостями встречи стали председатель Могилевского горисполкома Александр Студнев, председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, председатель Могилевской областн .
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