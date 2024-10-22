Колумбийские ученые разрабатывают добавку для защиты пчел от пестицидов

Пищевую добавку, которая защищает мозг пчел от пестицидов, предохраняя насекомых от неврологических повреждений, вызываемых сельскохозяйственными химикатами, разработали ученые в Колумбии, 22 октября передает The Hindu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии