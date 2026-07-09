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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анкудинов о Федотове: «Служба в армии выбила его из колеи. Сейчас у него есть классный шанс быть первым номером в «Спартаке». Если в него поверят, у Ивана вырастут крылья»

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Анкудинов высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в клуб. Голкипер играл в АХЛ в прошлом сезоне.

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