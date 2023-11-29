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«МЮ» вылетит из Лиги чемпионов, если проиграет «Галатасараю» в Турции. У букмекеров нет фаворита

«Галатасрай» примет «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Английский клуб вылетит из турнира, если сегодня проиграет в Турции.

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