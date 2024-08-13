В Ирландии заявили о запрете мнений об украинском конфликте

Западные страны не заинтересованы в плюрализме мнений о конфликте на Украине, а его истинные причины подвергаются угрозам и запретам, написал в социальной сети X (бывший Twitter) ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз.
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